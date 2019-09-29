Смех и позор один: В Донецке обсуждают движение пригородного поезда (Фото)

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке пригородный поезд на участке Ясиноватая-Чумаково сократили до 1 вагона. Об этом местные жители сообщают в социальной сети. Также опубликовано фото.
В комментариях мнения пользователей по этому поводу разделились.
Одни огорчаются плачевным состоянием железнодорожного транспорта:
- Александр: «Скоро один локомотив ездить будет»;
- Наталья: «А потом просто машинист по рельсам ходить будет»;
- Николай: «Лучше бы вообще не объявляли об этой "дороге". Смех и позор один»;
- Сергей: «В начало 20-го века вернулись, радуемся что поезд запустили. Это просто жесть»;
- Саня: «Плакат в городе: Перевезли: 650 тысяч человек»;
- Иван: «Ну, так ходите туда пешком, засранцы. ЖД хоть как-то пытается что-то сделать, а вы только обсирать».
Некоторые указывают на том, что пассажирский поток значительно снизился и сокращение вагонов оправдано:
- Алексей: «Возить толком некого, а надо! Потому хоть и один но вагон вместо толпы пешкаруса»;
- Саша: «А смысл тягать больше, если люди помещаются в один».
Напомним, пригородные электропоезда с железнодорожного вокзала в Донецке начали курсировать 19 августа.
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