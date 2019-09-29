«Республиканский» КПП под Донецком: Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии

На КПП «ДНР» «Александровка» («Каргилл») под Донецком медицинская помощь потребовалась женщине. Об этом сегодня, 29 сентября, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».
Как утверждают в «ДНР», фельдшер оказал доврачебную помощь женщине, 1939 г.р., перенесшей гипертонический криз и передал ее в тяжелом состоянии работникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.
Всего за сутки в пункты оказания помощи обратилось 227 человек, за медицинской помощью обратилось 15 человек.
Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!
Читайте также:
- Длинные очереди: В ОБСЕ рассказали о ситуации на «республиканском» КПП «Александровка»
- Время 19:10: От «Каргила» в Донецк стоит около 400 авто (Фото)
- В «ДНР»: На КПП «Александровка» стало плохо пожилому мужчине
- В «ДНР»: С КПП под Донецком женщину увезла «скорая»
- Анафилактический шок и гипертонический криз: С КПП «ДНР» людей увозит «скорая помощь»
- В «ДНР»: С КПП под Донецком «скорая» увезла двоих мужчин
- В «ДНР»: С КПП под Донецком «скорая» увезла пожилого мужчину
Комментарии