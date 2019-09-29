«Республиканский» КПП под Донецком: Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии

На КПП «ДНР» «Александровка» («Каргилл») под Донецком медицинская помощь потребовалась женщине. Об этом сегодня, 29 сентября, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

Как утверждают в «ДНР», фельдшер оказал доврачебную помощь женщине, 1939 г.р., перенесшей гипертонический криз и передал ее в тяжелом состоянии работникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.

Всего за сутки в пункты оказания помощи обратилось 227 человек, за медицинской помощью обратилось 15 человек.

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