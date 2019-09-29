Три года был в розыске: На Донбассе задержали подозреваемого в совершении тяжкого преступления

На Луганщине полицейские задержали мужчину, который находился в розыске за совершение тяжкого преступления. Об этом сегодня, 29 сентября, сообщила руководитель пресс-службы областной полиции Татьяна Погукай на своей странице в Facebook.

«51-летнего мужчину, которого три года разыскивали правоохранители Днепропетровской области, задержали в Лисичанске оперативники управления уголовного розыска совместно с бойцами батальона полиции особого назначения», – написала Погукай.

По ее словам, мужчина подозревается в причинении тяжких телесных повреждений.

Подозреваемый передан инициаторам розыска – полицейским из Днепропетровщины.

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