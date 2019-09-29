Молодая мать не смогла получить помощь при рождении ребенка из-за нюансов законодательства Украины

В Украине молодая мать Карина Г. не смогла получить гарантированное государством право на материальную помощь при рождении ребенка из-за определенных нюансов законодательства. Правозащитники приложили немало усилий, чтобы государство выполнило свои обязательства. Об этом сообщает пресс-служба Благотворительного фонда «Право на защиту» («Право на захист»).

Так, Карина обратилась к правозащитникам в июне 2017 года с просьбой помочь ей оформить паспорт гражданки Украины. «В свои 22 года она не смогла это сделать из-за сложных жизненных обстоятельств и определенных бюрократических преград. Однако жизнь не стоит не месте: пока при участии юристов шла процедура получения документа, в жизни самой женщины произошли изменения – в апреле 2017 года Карина родила мальчика Артема. Но оформить помощь при рождении этого ребенка без паспорта она не смогла», – говорится в сообщении.

Сделать это можно было одному из родителей в течение года со дня рождения ребенка с соответствующим заявлением, свидетельством о рождении, справкой из роддома и документом, удостоверяющим личность заявителя. Поскольку Карина и отец ребенка не состояли в браке на момент рождения Артема, мужчина не мог обратиться в управление труда и социальной защиты населения (УТСЗН) для оформления такой помощи. Карина не могла этого сделать из-за отсутствия паспорта.

Паспорт гражданки Украины женщина получила лишь в мае 2018 года – спустя год и один месяц после рождения Артема, когда срок подачи такого заявления уже истек. Однако, по мнению юристов, в данном случае речь шла о нарушениях прав именно новорожденного, который был лишен помощи от государства, а интересы ребенка должны быть превыше всего.

Для восстановления срока на обращение в УТСЗН для оформления помощи при рождении ребенка необходимо было обратиться в суд с исковым заявлением о восстановлении срока – что юристы и сделали. Суд, согласившись с доводами адвоката и учитывая позицию Верховного суда Украины, предоставил мотивированный ответ, что «невозможность своевременного обращения одним из родителей в орган, осуществляющий назначение помощи при рождении ребенка, приводит к нарушению интересов ребенка». «То есть, по мнению суда, государство должно способствовать наилучшему обеспечению интересов ребенка», – отмечают правозащитники.

Имея на руках решение суда, которым был восстановлен срок для оформления помощи при рождении ребенка, Карина с участием юристов обратилась в УТСЗН по месту жительства – и получила государственную помощь при рождении ребенка.

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