В «ЛНР» рассказали о состоянии подорвавшихся на гранате детей

Пятеро детей, получивших ранения различной степени тяжести в результате взрыва гранаты недалеко от жилых домов в селе Красная Заря Перевальского района (Луганская обл.), находятся в стабильном состоянии. Об этом сегодня, 29 сентября, сообщила «министр здравоохранения ЛНР» Наталья Пащенко, передают местные интернет-ресурсы.

«Все пятеро детей, получившие ранения различной степени тяжести в результате взрыва гранаты под Перевальском, находятся в стабильном состоянии», – рассказала Пащенко.

По ее словам, двое из них находятся в стабильно тяжелом состоянии, еще трое – в состоянии средней тяжести.

Кроме того, Пащенко отметила, что у детей нет тяжелых увечий и повреждений костей.

«Проникающие ранения мягких тканей», - сказала она.

Как сообщалось ранее, 28 сентября, пятеро детей в возрасте от 7 до 13 лет, гуляя возле лесного массива недалеко от жилых домов обнаружили тайник с боеприпасами. Играя, дети случайно взорвали одну из найденных гранат, в результате чего все пятеро получили ранения различной степени тяжести.

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