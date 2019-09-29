Как в Украине узаконить документы, выданные «Л-ДНР»: Разъяснение правозащитников

Украина не признает никаких «документов» с временно неподконтрольных правительству территорий Донбасса, однако существуют механизмы легализации некоторых из них. К примеру, свидетельств о рождении и смерти, выданных с «гербами» «ДНР» и «ЛНР». Об этом сообщает пресс-служба Общественной организации «Правозахисна група "СІЧ"» («Правозащитная группа "СИЧ"»).

«Процедура не сложная, но не лишним будет еще раз о ней напомнить, ведь к нам часто обращаются с этим вопросом», – говорится в сообщении.

Так, еще в феврале 2018 года в Законе о реинтеграции Донбасса справки о рождении и смерти, которые выдают «республики», признавались единственными действительными документами: «Деятельность вооруженных формирований РФ и оккупационной администрации Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, противоречит нормам международного права, является незаконной, а любой изданный в связи с такой деятельностью акт является недействительным и не создает никаких правовых последствий, кроме документов, подтверждающие факт рождения или смерти лица на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях».

Однако, как отмечают правозащитники, в Законе не было ни слова о том, как отделам регистрации актов гражданского состояния (РАГС) принимать эти справки. Поэтому судебная процедура пока остается единственным способом легализации таких документов.

Сначала надо получить письменный отказ от РАГСа, что он не может принять документ. Дальше – обратиться в суд об установлении факта рождения или смерти. В РАГСах и судах есть даже шаблоны таких заявлений. Также можно обратиться за помощью правозащитников. Судебное разбирательство может занять несколько дней. С собой желательно иметь медицинскую карту ребенка и выписку из истории родов. А в случае смерти – справку о захоронении, квитанцию ​​об оплате ритуальных услуг, фото или видео захоронения. С решением суда надо прийти в РАГС, где должны выдать украинское свидетельство о рождении или смерти.

Тяжелее ситуация, как уточняют правозащитники, если нужно вступать в наследство, оставшееся на временно неподконтрольной украинской власти территории и нотариус требует справку о составе семьи украинского образца. Или – зачислить стаж, который подтверждают только «документы» «ДНР» и «ЛНР». В таких ситуациях юрист Владимир Плетенко советует действовать двумя путями. «Это обращение в суд с заявлением о признании факта, подтверждающего то или иное обстоятельство (право на имущество, приобретенный стаж, состав семьи и т.д.). А потом – подавать исковое заявление в суд, чтобы обязать должностные лица выполнить их обязанности (оформить наследство, подсчитать трудовой стаж и т.п.)», – сказал он.

По словам правозащитника, с одной стороны Украиной не признаются документы, выданные псевдореспубликами, а с другой – в ст. 17 Закона «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на оккупированной территории Украины» говорится, что для защиты основных прав и свобод граждан используются международные механизмы и принципы.

«Согласно с "намибийским исключением" международного суда ООН, документы, выданные оккупационными властями, должны признаваться, если их непризнание приведет к серьезным нарушениям прав человека. Практика Европейского суда (Кипр против Турции, Мозер против Молдовы и России) тоже свидетельствует, государство обязано защищать людей, находящихся в трудных обстоятельствах, вызванных военными действиями, а документы, которые выдаются на неподконтрольных территориях, не могут игнорироваться», – подытожили в правозащитной группе.

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