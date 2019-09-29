9 обстрелов населенных пунктов за сутки: Украинская сторона СЦКК призвала ОБСЕ повлиять на НВФ

Незаконные вооруженные формирования (НВФ) за вчерашние сутки совершили девять обстрелов по населенным пунктам Донбасса, применив запрещенное Минскими соглашениями оружие, в очередной раз нарушив режим прекращения огня. Об этом сегодня, 29 сентября, сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК), передает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).
В частности, за вчерашние сутки НВФ совершили:
- 4 обстрела вблизи Новолуганского с минометов калибра 82 мм (14 мин);
- 1 обстрел вблизи Новотошковского с минометов калибра 82 мм (15 мин);
- 1 обстрел возле станции «Кондрашевская» с миномета калибра 82 мм (2 мины);
- 1 обстрел вблизи Новгородского с миномета калибра 120 мм (1 мина);
- 1 обстрел вблизи Троицкого с миномета калибра 120 мм (2 мины) и миномета калибра 82 мм (1 мина);
- 1 обстрел вблизи Луганского с миномета калибра 82 мм (3 мины).
Сегодня, по информации украинской стороны СЦКК, НВФ дважды применили запрещенные минометы калибра 82 мм (9 мин) в районе населенного пункта Травневое.
«Украинская сторона СЦКК сообщила об инцидентах представителям СММ ОБСЕ и призвала зафиксировать факты грубых нарушений установленного режима "Тишина" со стороны НВФ, а также оказать влияние на НВФ РФ с целью сохранения достигнутого перемирия», – говорится в сообщении.
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