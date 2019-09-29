Криклий обещает в начале октября сдать трассу Запорожье – Мариуполь

Трассу Запорожье-Мариуполь планируется сдать в начале октября. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

«Запорожье-Мариуполь, которую вы упомянули. Это 250 километров. Планируется сдать в начале октября. По срокам все получается, потому что уж очень быстро завершится строительный сезон, тогда что-то строить уже не получится. Тогда мы будем заниматься только содержанием и эксплуатацией в зимний период», – сказал Криклий.

Он отметил, что в приоритетах на следующий год трасса государственного значения Запорожье-Кривой Рог, а также трассы Кропивницкий-Кривой Рог и Николаев-Кропивницкий.

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