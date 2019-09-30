Путешествие из Донецка в Бахмут: Путевые заметки с секундомером

Уже давно ни для кого не секрет, что в процедуре пересечения линии разграничения при поездках с подконтрольной Украине части Донбасса на неподконтрольную и обратно, довольно мало приятного. Это, если говорить максимально мягко и, не побоюсь этого слова, толерантно.

Длинные очереди и многочасовое ожидание при попытке пересечь «линию», уже давно стали в народе притчей во языцах. Среди людей, которые более или менее регулярно перемещаются через этот «кордон», даже появилось своеобразное соперничество: «соревнуются» – кто больше потратил времени на пересечение. Называя при этом удивительные и даже шокирующие цифры – 6 часов, 7 часов и даже 8 часов.

Многие помнят, как в начале нынешнего года в очередной раз вспыхнула заочная «дискуссия» между представителями украинских и «республиканских» служб о том, кто виноват, что людям приходится проводить в очередях так долго. Причиной обострения дискуссии послужили участившиеся смерти пожилых людей при пересечении линии соприкосновения или на подступах к ней. На эти смерти тогда обратили внимание некоторые международные организации. В происходящем тогда «ДНР» и «ЛНР» обвинили Украину, а та, в свою очередь, во всем обвинила их самих. С точки зрения простого человека во всем этом было довольно мало смысла, так как простым людям по большому счету все равно кто виноват. Потому, что они в любом случае ничего с этим сделать не могли.

Что важнее, тогда обе стороны клялись и божились, что сделают все возможное для облегчения и убыстрения процесса пересечения линии разграничения простыми украинцами. На этом все тогда и закончилось. И вот из крайних случаев: 19 сентября на КПВВ «Новотроицкое» умерла 82-летняя женщина, 21 сентября – смерть мужчины на стороне «ЛНР», он направлялся на КПВВ «Станица Луганская».

Недешевое удовольствие

Не так давно у меня в очередной раз возникла необходимость пересечь пресловутую линию соприкосновения. Воспользовавшись удобным случаем, я решил не просто проехать, но собственными глазами взглянуть на то, что и как сейчас происходит по обе стороны от нее.

По понятным причинам дата, реальное время событий и настоящие имена участников не приводятся или изменены. Но, то что полностью сохранены факты, высказывания и временные интервалы, дает вполне исчерпывающую картину происходящего.

Приняв решение о необходимости поездки в Бахмут (в «ДНР» его по-прежнему называют Артемовск), я решил вернуться в Донецк в этот же день. Предыдущие мои поездки по этому маршруту показывали, что обернуться одним днем вполне реально. Если, конечно, не пользоваться экстремальными видами общественного транспорта и не пересекать две таможни и два паспортных контроля пешком.

Потому, я зашел на сайт OLX, нашел там телефоны перевозчиков, предлагающих домчать меня из Донецка до цели быстро и с ветерком, и набрал первые четыре номера телефона. Условия предлагались примерно одинаковые: цена – 550 грн за человека в одну сторону, посадка между 6 и 7 утра возле дома и прибытие в Бахмут примерно к 11 часам.

Примечательно, что все «республиканские» перевозчики предпочитали расчет в гривнах. Хотя пассажиров брали в рублевой зоне. Впрочем, расчет в рублях по курсу также возможен.

В Константиновку на поезд

Транспортом, на котором мне предстояло путешествовать, оказался странного вида изрядно подержанный микроавтобус, в котором было 7 пассажирских мест. Пассажирами (кроме меня) были 3 пожилые супружеские пары. Одна пара ехала до Горловки. А две другие – до Константиновки.

Ехавшие до Константиновки очень переживали, что опоздают на поезд. Когда я спросил, что за поезд, их ответ меня ошеломил. Речь шла о поезде «Интерсити» направлением «Константиновка – Киев», отправлявшемся из Константиновки в… 16:20. От Бахмута до Константиновки полчаса езды. Значит ли то, что мои планы обернуться одним днем – миф? Кстати, доехать из Донецка до Константиновки им стоило 1200 грн на двоих.

Великое таможенное стояние

До Горловки мы доехали быстро и спокойно. А на выезде из нее нас ждал местный блокпост. Мы преодолели его почти не задерживаясь, что обошлось водителю в «пачку сигарет». Количество «сигарет» в пачке осталось за кадром (все 5 лет существования блокпостов, контрольно-пропускных пунктов по обе стороны линии разграничения пачка сигарет – это бокс, в который можно вложить все что угодно, преимущественно – деньги).

Еще сторона «ДНР». Приехали на нулевой блокпост КПП «Горловка» (под Майорском). Первым серьезным препятствием стал вагончик «паспортного контроля ДНР» (на этой стороне таких проверок будет две). На часах было 8:40. Препятствием было то, что у полицейских, по их словам, «висела база». Ну и все желающие ехать «висели» вместе с ней. Всех было человек 50. Большинство из них были такими же перевозчиками, как и наш.

В 8:50 база «устала висеть» и заработала. У двух окошек произошла импровизированная «битва водителей», чтобы сдать паспорта пассажиров. «Полицейский» рубеж был преодолен в 9:03, когда водитель получил назад наши паспорта и мы двинулись дальше.

«Все довольно неплохо, а мне говорили…», – оптимистично подумал я. Но как говорится в Библии: «Не судите прежде времени». В смысле – не торопитесь с выводами.

Примерно 7 минут наш автобусик «крался» сквозь толпу людей и машин, подбираясь все ближе к горловской «таможне». Зрелище было немного сюрреалистичное. Справа на несколько сот метров растянулась очередь стоящих машин и микроавтобусов. Это была обычная очередь. Слева «елочкой» стояли так называемые льготники и перевозчики. Их тоже было немало. А посередине этого «коридора» шли колонны людей в обе стороны. При этом они умудрялись еще и как-то уворачиваться от идущих по дороге машин.

В конце концов, наш водитель нашел «просвет» и поставил наш транспорт в «елочку» слева от дороги. Потом он вышел, открыл нам двери и ушел. Один из пассажиров в этот момент достал бутерброд и изрек: «Началось великое таможенное стояние. Это – надолго». На часах было 9:10.

Водитель вернулся через 20 минут и завел двигатель. Но это был фальстарт. Он просто переставил авто поближе и снова ушел. Стояние продолжалось…

Зарисовки с натуры

Оценив ситуацию, я решил сходить «слить тормозную жидкость». Стоявшие рядом люди показали мне, где тут удобства. Слева у дороги стояла грубо сколоченная деревянная конструкция со специфическим запахом. Видимо, чтобы люди не блудили в поисках, а сразу шли на запах.

За удобствами также была очередь. Не такая, как на «таможню ДНР», но все же. Я не стал ждать, а просто обошел конструкцию и спустился вниз в кусты. Оказалось, что я не один такой умный. Далеко не один…

Возвратившись в авто, я обнаружил нового пассажира – бабушку «божий одуванчик». Ее посадил к нам «коробейник», который ходил и громко зазывал народ ехать «до Артемовска» и Константиновки. Эта бабка согласилась ехать до Бахмута за… 300 грн.

В ответ на мой удивленный взгляд, она просто ответила, что ее уже не держат ноги. Она из Енакиево и решила ехать за пенсией в Артемовск (Бахмут) на перекладных, чтобы сэкономить. Но уже здесь, оценив, сколько ей придется простоять на ногах в ожидании, решила, что лучше ждать сидя. «И черт с ними, этими 300 гривнями», - удрученно резюмировала она.

Я глянул в окно, на колонны жаждущих пересечь линию. Большая часть из них были, так сказать, глубоко пенсионного возраста. Многие, скорее, брели, чем шли. И их было очень много. Как минимум несколько тысяч. А на автобусах все время прибывали новые…

Вскоре появилась и вторая пассажирка взамен выбывшей в Горловке пары. Она ехала до Константиновки – уже за 350 грн. Она была моложе «одуванчика», но. Она позвонила домой и сказала, что решила ехать на машине, потому, что «уже не может». С той стороны к ситуации отнеслись с пониманием, что явно успокоило женщину.

Вернувшийся вскоре водитель, рассказал, что «коробейник» – местный. Он ищет пассажиров за 50 грн «с носа». Это – его работа. И что у них «тут в Никитовке (район Горловки, – ред.) зарабатывать больше не на чем».

А тем временем уже несколько коробейников зазывало пешеходов ехать на авто, соблазняя их быстротой перемещения. Но желающих было мало. Большинство все же надеялось на свои силы и экономило остатки наличности. Скорее всего, большинство не могло себе позволить такую роскошь. Глядя на их «поползновения», я уже не удивлялся тому, что какие-то из них умирают в процессе. Удивился, что так мало…

На осмотре и контроле

В 10:20 мы еще раз переместились, уже под самый шлагбаум перед въездом на «таможню ДНР». В том месте мы провели еще почти час. На «таможенный контроль» на КПП «Горловка» мы подъехали в 11:15. И… снова стали ждать. Сам «таможенный» осмотр длился считанные минуты. Причем, его можно считать формальным. Ждали мы своей очереди на «паспортный контроль».

В 11:40 «паспортный контроль» для нас начался. Всех позвали с паспортами к окошку, где каждый лично предъявил себя в окошко сидящему там контролеру, сдал ему паспорт и вернулся в машину. После нас прямо к окошку подъехал другой микроавтобус. Я удивился и решил глянуть в чем дело. А это так предъявили на паспортный контроль деда-пенсионера, который уже не ходил и потому не мог выйти. По словам сопровождающей, он очень торопился на идентификацию в «Ощадбанк». Но самому деду, похоже, уже было глубоко все равно. Он вообще с трудом понимал, где находится и почему. Что в общем не мешало ему медленно продвигаться к цели…

Когда с горловской «таможни» мы выехали по направлению к украинскому «нулю», часы показывали 11:56. Нехитрый подсчет показывал, что на выезд из «ДНР» мы потратили в общей сложности 3 часа 16 минут. В тот момент я подумал, что если нас ждет похожая процедура еще и на украинской стороне, то мои попутчики правильно беспокоятся по поводу своего успевания на поезд. И мне тоже пора начинать волноваться.

«Майорск» – скучно и быстро

«Украинский гамбит» также поначалу не предвещал ничего хорошего. Мы подъехали к импровизированному украинскому блокпосту в 12:05 и простояли там 20 минут, наблюдая, как пограничник пару раз выходил и заводил колонну гражданских на таможню КПВВ «Майорское». В 12:25 пришел и наш черед двигаться дальше.

На удивление, на самой таможне все было довольно быстро. В 12:35 паспортный контролер сам пришел за паспортами, осмотрел всех и забрал паспорта. После этого подошла пара таможенников и мельком осмотрела багаж. Досмотра содержимого сумок, как и на стороне «ДНР», не было. Обратно паспорта «пришли» в 12:52. Это был конец прохождения украинской таможни и паспортного контроля. Мы покинули территорию КПВВ и въехали на контролируемую территорию. Вся процедура прохождения украинских блокпостов и служб заняла 47 мин.

Итак, только пересечение линии соприкосновения заняло у нас 4 часа 12 минут. При этом львиную долю времени мы потеряли на стороне «ДНР» – 3 часа 16 минут. В сравнении с этим 47 минут, которые мы провели, пересекая пограничные и таможенные структуры Украины, смотрятся весьма скромно.

Результаты проведенных полевых испытаний говорят сами за себя и в отдельных комментариях не нуждаются.

Вернуться в тот же день мне таки удалось. Но то уже совсем другая история.

Михаил Попов, РПД «Донецкие новости»

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