В «ДНР» заявили об обнаружении взрывного устройства на улице

Сегодня, 29 сентября, во время патрулирования улиц во временно неподконтрольной украинскому правительству Макеевки (Донецкая обл.) было обнаружено самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает «народная милиция ДНР».

Предполагается, что его установила диверсионная группа. Чтобы избежать опасности для населения взрывное устройство было уничтожено на месте.

При этом на какой именно улице было обнаружено устройство и другие подробности не сообщаются.

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