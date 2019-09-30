«Фитнес-бикини», «Бодифитнес», «Фит-модель»: В Луганске показали турнир по бодибилдингу (Фото)

Первый «республиканский» турнир по бодибилдингу прошел в неподконтрольном украинским властям Луганске 29 сентября. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«На турнире соревновались спортсмены ЛНР и ДНР в 14 номинациях: "Детский фитнес", "Бодибилдинг юниоры", "Фитнес-бикини юниорки", "Пляжный бодибилдинг", "Бодибилдинг мужчины", "Классический бодибилдинг", "Бодибилдинг старше 35 лет", "Бодифитнес", "Фитнес-бикини", "Фитнес-бикини старше 35 лет", "Фит-модель", а также абсолютное первенство в номинациях "Фитнес-бикини" и "Пляжный бодибилдинг"», – говорится в сообщении.

На турнир было заявлено более 40 спортсменов в 12 категориях и две абсолютные категории в возрасте от 16 до 40+ лет.

Также сообщается, что «победители получили кубки и медали, каждый спортсмен получил диплом за участие и призы от спонсоров».

«Призеры представят республику на соревнованиях в ДНР 6 октября, а также во второй половине октября на турнире в Брянской области», – уверяют в «ЛНР».

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