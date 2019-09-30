Жительница Горловки показала жилмассив Строителей и памятник первой в мире космической династии (Фото)

Жительница неподконтрольной украинской власти Горловки (Донецкая обл.) Рита побывала в жилмассиве Строителей и показала, как он выглядит в конце сентября.

Жилмассив Строителей находится в Никитовском районе города. Горловчанка начала обзор с моста и известного выкрашенного голубым дома на въезде, затем показала зону отдыха между домами с памятником Космонавтам Волковым – первой в мире космической династии, космонавтами были отец и сын. «Жители могут выйти и провести здесь свободное время. Все чистенько, ухожено», – отметила женщина.

Также в жилмассиве находится магазин «Галактика» (бывший гипермаркет «Эпицентр»).

Показала Рита и восстанавливаемый после пожара храм, а еще – детскую площадку рядом с ним и остановку по ходу движения транспорта в центр города.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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