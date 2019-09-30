В штабе ООС рассказали о тренировках по налаживанию каналов связи (Фото)

На днях десантники из состава Объединенных сил приняли участие в практических тренировках по перемещению и налаживанию качественных и устойчивых каналов связи в полевых условиях. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

После обязательного инструктажа личного состава и проверки экипировки военнослужащие совершили марш на технике до пункта назначения.

Как отметили в штабе ООС, во время выполнения заданий по назначению связисты продемонстрировали мастерство, профессионализм и практические навыки.

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