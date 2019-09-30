Житель Донецка показал, как живет город незадолго до комендантского часа (Видео)

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка, публикующийся в соцсетях под ником «Виконста», прогулялся по вечернему Донецку.

Дончанин начал прогулку у кинотеатра «Звездочка». Он отметил, что кадры сняты 28 сентября, в пятницу. «Сегодня пятница, в принципе, людей хватает», – сообщил житель Донецка.

«У нас в Донецке действует комендантский час с 11 часов вечера до 4-х утра – это в летний период. И с октября месяца – до пяти часов», – напомнил дончанин.

Уличный трафик, по его словам, «не маленький, но и не большой». В темное время суток он прошел по Парку кованых фигур.

На РСК «Олимпийский» в это время проходили бои по смешанным единоборствам. Большое скопление людей на улицах, по словам «Виконсты», связано именно с тем, что проходило спортивное мероприятие. Дончанин показал, как выглядит РСК «Олимпийский» внутри. По его словам, бои с верхних мест было видно плохо, и поэтому он решил надолго не задерживаться.

Далее мужчина направился к стадиону «Донбасс Арена». «К большому сожалению, сейчас не проводится здесь ни один матч. Раньше этот стадион принимал Лигу чемпионов, "Евро-2012" – в Украине проходило. Ну а сейчас мы только можем посмотреть на это произведение искусства. Красивый стадион, как ни крути. Приятный темно-синий цвет, конечно, украшает "Донбасс Арену"», – сказал он.

«Давно я не испытывал чувства, когда идешь в толпе людей. Есть у нас в Донецке мероприятия, есть концерты, но само чувство, когда ты идешь, и вокруг очень много людей в одном месте... Это может понять только коренной дончанин, который с 2014 по 2019 год находился в городе Донецке», – отметил житель Донецка.

Дончанин прошел мимо супермаркета «Молоко», затем направился к Крытому рынку и показал, как выглядит автостанция в темное время суток. «Лайфхак для дончан, кто не знал. На Крытом рынке внизу по утрам продаются овощи и фрукты по оптовой цене. То есть, ребята привозят в таких фурах, больших грузовиках», – поделился он.

Работал в вечернее время и ресторан быстрого питания «ДонМак». «Работает окошко на вынос, и вы можете насладиться вкусняхами донецкого Макдональдса», – сказал он.

Когда «Виконста» отошел дальше от места проведения мероприятия, то отметил, что количество людей уже соответствует реальной картине вечернего Донецка. «Людей становится меньше и меньше, чем дальше мы отдаляемся от центра. Если я в это время, на часах у нас 20:50, поеду в Петровский район, в Трудовские, то там, к большому сожалению, уже в 20:00 заканчивается жизнь», – сказал он.

Дончанин отметил, что из поселка уже практически ничем нельзя уехать. Сложности с транспортом в такое время, по его словам, есть и в центре Донецка. И вызвать такси тоже практически невозможно. «Большинство кафе у нас работают до 22:00, и после этого все разъезжаются по домам», – рассказал «Виконста».

Также он прошелся по набережной реки Кальмиус. «Я иду, и практически никого», – прокомментировал мужчина.

Далее он направился на площадь Ленина, оттуда – на бульвар Пушкина. Проходя мимо кафе RedCups, он заметил, что посетителей в заведении не видно. Во многих кафе на бульваре играла музыка, летние площадки уже практически везде закрыты из-за холодной погоды.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!

Читайте также: