Житель Луганска прошел по району, где снесли торговые ряды (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Луганске на месте бывших торговых рядов – пустая аллея. Как выглядит место, где был рынок, показал местный житель, публикующийся в соцсети под ником «Коты Луганска».

Житель Луганска показал одну из центральных улиц города – улицу Буденного, и показал, как она выглядит сегодня. На одном из участков, на тротуаре, ранее были торговые ряды, которые затем снесли. «Луганск. Рынок на Феликса снесли, теперь это пустая аллея», – прокомментировал луганчанин.

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