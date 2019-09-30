В «ДНР» сообщили, когда дадут отопление в дома

В «ДНР» заявили, что отопление в «республике» дадут 15 октября. Жилищное хозяйство к зиме в целом подготовлено на 95%. Об этом сообщил «директор департамента ЖКХ министерства строительства» Денис Чуприна, передают местные интернет-ресурсы.

«Из 12 329 жилых домов с центральным отоплением подготовлено с выдачей паспортов готовности 11 611 домов. Ремонт кровель выполнен на 98,7%. Ремонт систем централизованного отопления выполнен на 99%. Готовность объектов социальной сферы составляет 94,6%», – уверяет Чуприна.

Также он утверждает, что котельные подготовлены почти на 97%. «В целом из 1140 котельных подготовлена 1101, что составляет 96,6%. Работы по ремонту котлов выполнены на 99%, из запланированных 3142 котлов отремонтировали 3112», – сообщает представитель «министерства».

Напомним, несмотря на то, что в «ДНР» создана единая «республиканская» теплоснабжающая компания «Донбасстеплоэнерго», тариф для населения на отопление в городах разный.

Как сообщалось ранее, тарифы на отопление в «ДНР» повышаются с 1 июля 2020 года. С 1 сентября 2019 года в «республике» подняли тарифы на услуги водоснабжения (на 52,7%), отвод стоков (на 57,1%), вывоз ТБО (почти на 30%), на квартплату (на 30%).

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