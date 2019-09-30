В Донецке на проспекте Ильича сбили пешехода, – соцсети (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке под колеса авто попал пешеход. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Как рассказывают очевидцы, ДТП произошло 29 сентября вечером на пр. Ильича: легковой автомобиль сбил пешехода недалеко от пешеходного перехода. Жители Донецка отмечают плохую видимость в вечернее время из-за желтого света ламп уличного освещения в совокупности с дождливой погодой, и предполагают, что эти факторы стали причиной аварии.

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