Ситуация в пунктах пропуска утром 30 сентября: Проезда ожидали 310 авто

Сегодня утром, 30 сентября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 29 сентября линию разграничения через КПВВ пересекли 32,4 тыс. человек и 4,5 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 7945 человек и 1030 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 6980 человек и 1410 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 6260 человек и 1355 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 2670 человек и 705 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 8495 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 310 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 30/40;

КПВВ «Марьинка» – 20/70;

КПВВ «Новотроицкое» – 40/70;

КПВВ «Гнутово» – 20/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Макс: «7:34. Майорск. Со стороны Украины пропуск идет? Со стороны Горловки стоим все»;

Елена: «7:40. Много авто в Украину? И льготы сколько?»;

Макс: «8:16. Многовато. И льготы многовато. Пока только перевозы прут».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

«Sneg»: «7:35. "Каргилл" в Украину на 7:15 – общая на подьеме на мост (на мосту 20 машин), льготная до середины посадки. Машины подъезжают».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Татьяна: «7:20. Еленовка в Украину. Очередь чуть дальше первого туалета».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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