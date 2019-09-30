Ситуация в пунктах пропуска утром 30 сентября: Проезда ожидали 310 авто

Сегодня утром, 30 сентября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 29 сентября линию разграничения через КПВВ пересекли 32,4 тыс. человек и 4,5 тыс. транспортных средств:
- КПВВ «Майорское» – 7945 человек и 1030 транспортных средств;
- КПВВ «Марьинка» – 6980 человек и 1410 транспортных средств;
- КПВВ «Новотроицкое» – 6260 человек и 1355 транспортных средств;
- КПВВ «Гнутово» – 2670 человек и 705 транспортных средств;
- КПВВ «Станица Луганская» – 8495 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 310 транспортных средств:
- КПВВ «Майорское» – 30/40;
- КПВВ «Марьинка» – 20/70;
- КПВВ «Новотроицкое» – 40/70;
- КПВВ «Гнутово» – 20/20.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):
- Макс: «7:34. Майорск. Со стороны Украины пропуск идет? Со стороны Горловки стоим все»;
- Елена: «7:40. Много авто в Украину? И льготы сколько?»;
- Макс: «8:16. Многовато. И льготы многовато. Пока только перевозы прут».
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
- «Sneg»: «7:35. "Каргилл" в Украину на 7:15 – общая на подьеме на мост (на мосту 20 машин), льготная до середины посадки. Машины подъезжают».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
- Татьяна: «7:20. Еленовка в Украину. Очередь чуть дальше первого туалета».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!
Комментарии