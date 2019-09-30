Сводка из зоны ООС за 29 сентября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксировано 26 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). В том числе обстрелы велись с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции Объединенных сил:

неподалеку Новотроицкого – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Павлополя – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

неподалеку Водяного и Талаковки – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Пищевика – из ручного противотанкового гранатомета;

неподалеку Песок – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Опытного, Авдеевки, Невельского – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник обстреливал позиции Объединенных сил:

неподалеку Травневого – из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, а также ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Луганского – из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Новолуганского – из миномета калибром 82 мм, а также автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Крымского – из миномета калибром 82 мм, вооружения БМП, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Новгородского – из миномета калибром 82 мм, а также автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

неподалеку хутора Вольный (Золотое-4) – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

в районе Золотого – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Новотошковского – из вооружения БМП, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

С начала текущих суток НВФ 2 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершал обстрелы позиций Объединенных сил:

неподалеку Новотроицкого – из стрелкового оружия;

вблизи Водяного – из миномета калибром 82 мм, а также вооружения БМП и стрелкового оружия.

В «ДНР» сообщают, что «армия Киева за минувшие сутки 21 раз нарушила режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 170 единиц. Обстрелам подверглись Докучаевск; Ясиноватая; Донецкий аэропорт и поселок Александровка на западе Донецка; горловские поселки Доломитное, Зайцево, Озеряновка; села Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.), Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.) и Саханка. При обстрелах применялись танки, минометы калибрами 120 и 82 мм, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

Также в «ДНР» уверяют, что «мирный житель ранен на КПП в Горловке вследствие обстрела».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 5 раз за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Фрунзе (после переименования – Сентяновка, – ред.), сел Логвиново, Желобок и поселка Голубовское. Огонь велся из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, вооружения БМП и станковых противотанковых гранатометов (СПГ)».

Также в «ЛНР» заявляют, что «киевские силовики утром 30 сентября обстреляли район села Нижнее Лозовое из минометов калибром 120 мм, выпущено 4 мины. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется».

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