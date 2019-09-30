В результате пожара на Донетчине погиб пожилой мужчина

В результате пожара в Мариуполе (Донецкая обл.) погиб пожилой мужчина. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что 29 сентября в 18:26 спасателям поступило сообщение о пожаре, который произошел в одной из квартир на ул. Владимирской в Мариуполе.

«На месте происшествия спасатели выяснили, что огонь вспыхнул в однокомнатной квартире на 1 этаже четырехэтажного жилого дома. В помещении находился мужчина, 1939 рок рождения, который был госпитализирован в больницу, где он умер. Пожарные локализовали пожар в 18:55 и ликвидировали в 18:59», – сообщили в ГСЧС.

Причина возникновения пожара устанавливается.

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