В Северодонецке полицейские и спасатели провели эвакуацию детей из развлекательного заведения (Фото)

В Северодонецке (Луганская обл.) полицейские и спасатели провели эвакуацию детей из развлекательного заведения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Луганщины.

Как сообщается, инцидент произошел 28 сентября в одном из детских развлекательных комплексов, где посетители и персонал почувствовали запах гари. На место происшествия немедленно прибыли полицейские и специалисты ГСЧС, которые вывели детей и персонал заведения из помещения.

Специалисты провели обследование здания, открытый огонь обнаружен не был. Причины возникновения запаха гари устанавливаются.

В полиции также сообщили, что за медицинской помощью никто не обращался.

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