По Донбассу для Украины есть два варианта: Политолог прокомментировал ситуацию

На данный момент по вооруженному конфликту на Донбассе реальны два варианта – урегулирование ситуации с учетом российских позиций либо ее «замораживание». Такое мнение выразил украинский политолог-международник Сергей Толстов в интервью «Сегодня».

«Между этими сценариями нужно определяться. Говорить об этом можно долго, но надо дать ответ на вопрос: куда мы движемся? Если урегулирование, надо за ручку здороваться с ("главами" "ДНР" и "ЛНР", – ред. ) Пушилиным и Пасечником, снимать с них ярлыки террористов, сажать за стол. По Минским соглашениям все законы, которые утверждаются по неподконтрольным территориям, требуют согласования с ними. Это одно», – говорит эксперт.

«Если замораживание – нужно искать способы замораживания, как это сегодня в Приднестровье. Но нужно что-то одно. Или продолжение войны. Тут самый умный был Троцкий (имеется в виду лозунг "ни мира, ни войны", выдвинутый большевиками в условиях разложения имперской армии во время Первой мировой войны, – ред.)», – поделился мнением политолог.

Он добавил, что замораживание является более реалистичной перспективой, нежели урегулирование.

«Если урегулирование – нужен референдум. Зеленский ведь говорил, что каждый украинец – президент. Глупый у нас народ или мудрый, но ответственность за Украину у нас коллективная», – подытожил Сергей Толстов.

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