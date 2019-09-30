В столице Калмыкии протестовали против назначения главой города «экс-главы ДНР» (Фото)

Жители города Элиста (РФ) 29 сентября протестовали против того, что главой городской администрации стал «экс-глава ДНР» Дмитрий Трапезников. Об этом сообщает издание «Кавказ.Реалии».

Народный сход на площади Победы продолжался почти 2 часа. «Причиной схода послужило то, что 26 сентября городское собрание Элисты утвердило в качестве исполняющего обязанности главы города Дмитрия Трапезникова… Назначение Трапезникова на пост главы Элисты вызвало возмущение жителей города. Была создана петиция с требованием отстранить его от должности», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что на сходе дважды пытался выступить спикер горсобрания Николай Орзаев, чтобы пояснить, почему депутаты проголосовали за назначение Трапезникова. Сначала его просто не стали слушать, впоследствии дали слово, но тот начал говорить о том, что у Трапезникова хорошее образование, что он отличный специалист, и эти высказывания вызвали негодование. Орзаеву пришлось прекратить свое выступление.

У собравшихся не было никаких транспарантов, не было звукоусиливающей аппаратуры, только небольшой мобильный стенд с надписью «Это наш город».

На мероприятии присутствовала полиция, порядка 10 человек, но она не мешала проведению схода.

«Цель схода – посмотреть друг на друга и дать огласку в соцсетях. Чтобы люди выкладывали фотографии со схода – и больше горожан узнавало о происходящем. Мы требуем отстранения Трапезникова от должности, и, если это не будет выполнено, то 1 октября мы придем к мэрии», – сказал один из инициаторов схода, журналист Бадма Бюрчиев.

Напомним, после ликвидации 31 августа 2018 года «главы ДНР» Александра Захарченко Дмитрий Трапезников стал «исполняющим обязанности главы ДНР», однако в РФ заявили, что Дмитрий Трапезников занимает должность «и.о. главы ДНР» незаконно – такое мнение высказал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. И уже 7 сентября его сменил «председатель народного совета ДНР» Денис Пушилин, который после «выборов в ДНР» стал «главой ДНР».

После этого в российских СМИ появилась информация, что на прием в администрацию президента РФ пытались попасть «экс-министр доходов и сборов ДНР» Александр Тимофеев (Ташкент), «экс-врио главы ДНР» Дмитрий Трапезников, а также «экс-советник главы ДНР» Александр Казаков, но попытка не удалась. Позже сотрудники Службы безопасности Украины перехватили разговоры из «ДНР», в которых «экс-врио главы ДНР» Дмитрий Трапезников обсуждает изменения во «властной структуре» и согласования этих действий с Кремлем сначала с «экс-советником главы ДНР» Александром Казаковым, а потом с «врио главы ДНР» Денисом Пушилиным.

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