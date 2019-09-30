С 1 октября по 1 мая: Водителям напомнили о важном правиле

С 1 октября по 1 мая на всех транспортных средствах за пределами населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия на транспортном средстве – ближний свет фар. Об этом сегодня, 30 сентября, напомнили в патрульной полиции Луганской области.

«С 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства – ближний свет фар. Это требование ПДД является обязательным для выполнения в любое время суток. Управляйте ответственно», – отметили в патрульной полиции.

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