Кабмин одобрил законопроект о легализации азартных игр

Кабинет министров Украины одобрил проект закона о легализации игорного бизнеса. Соответствующее решение принято на заседании правительства в воскресенье, 29 сентября, говорится на официальном сайте Кабинета министров Украины.

«Одобрен проект закона о легализации игорного бизнеса в Украине, который предусматривает, что азартные игры будут проводиться исключительно на территории отелей, на игровом оборудовании с использованием программного обеспечения, которое соответствует международным стандартам», – сказано в сообщении.

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