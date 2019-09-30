Украина и США: Эксперт рассказал, о чем договариваться в первую очередь

Киеву при контакте с Вашингтоном нужно ставить реальные цели и моделировать продвижение внешнеполитического курса, в первую очередь, со схемой по Донбассу. Об этом сообщил украинский политолог-международник Сергей Толстов в интервью «Сегодня».

«Нужны параметры четкого согласования, чтобы понимать, где и что возможно, какие сюжеты вероятны в результате, какой сценарий самый желаемый», – отметил эксперт.

«Для этого я бы попытался работать с Госдепом. Тут и Пентагон нужно учитывать, потому что с Советом по нацбезопасности США разговаривать сложно. К ним нет доступа по дипканалам. Я бы попытался узнать их позицию и линии поведения в различных сценариях. Если от позиции США что-то зависит, тогда нам нужно понимать их отношение к разным поворотам. В зависимости от этого я бы выбирал наши цели в Нормандском формате», – подытожил политолог-международник.

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