МВД РФ попросило миллиард рублей на выплаты за оформление паспортов России неподконтрольному Донбассу

МВД РФ попросило 1 млрд руб. (372 млн грн по курсу Нацбанка Украины на 30.09.2019) на выплаты за оформление паспортов России жителям неподконтрольной украинским властям части Донбасса. Об этом сообщает российский «Интерфакс» со ссылкой на проект постановления правительства, подготовленный МВД РФ.

«МВД решило повысить оклады сотрудникам миграционной службы, которые в Ростовской области занимаются оформлением российского гражданства жителям Донбасса. На это потребуется дополнительное выделение 1,1853 млрд руб. (484,8 млн грн – ред.) из бюджета», – говорится в сообщении.

«В 2019 году МВД попросит на эти цели 87,2 млн руб. (32,5 млн грн – ред.), в 2020 году – 352,1 млн руб. (131,1 млн грн), в 2021 году – 365,7 млн руб. (136,2 млн грн), на 2022 год – 380,3 млн руб. (141,6 млн грн)», – приводит российское издание цифры из документа.

Доплаты, как сообщается, предназначаются сотрудникам временного подразделения ГУ МВД России по Ростовской области. Ежемесячная дополнительная выплата должна составить 3 месячных оклада в соответствии с замещаемой должностью и льготным стажем службы для назначения пенсии (1 месяц службы за 1,5 месяца).

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