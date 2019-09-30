Смертельное ДТП в «ДНР»: «Скорая» наехала на мотоциклиста (Фото)

В «ДНР» за минувшие выходные, 28-29 сентября, зарегистрированы 2 ДТП, в которых 1 человек погиб, 2-е получили травмы. Также произошло 10 аварий без пострадавших. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

«28 сентября в г. Торез (после переименвоания – Чистякого – ред.) 46-летний водитель мотоцикла Musstang MT150-5, по предварительным данным, не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с движущимся впереди в попутном направлении автомобилем Skoda Fabia Classic. После столкновения водителя мотоцикла откинуло на встречную полосу движения, где на него совершил наезд автомобиль "скорой медицинской помощи" Peugeot Boxer, который двигался с включенными синим проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом», – утверждают в «ДНР».

В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте.

Отмечается, что за выходные в «ДНР» зарегистрировали 327 нарушений ПДД, были отстранены от управления 26 водителей, находившихся за рулем в состоянии опьянения.

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