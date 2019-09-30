Интересно, где они его откопали: В Донецке ездит автобус-гармошка (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке по улицам ездит автобус-гармошка. Фото сочлененного автобуса большой вместимости опубликовали в соцсетях очевидец «Hochu domoy».

Пользователи соцсетей активно обсуждают фото:

Денис: «Скоро и "Лиазы" расконсервируют»;

«Яблонька»: «Вау»;

«Пэт Люра»: «Интересно, где они его откопали, в музее?»;

«ff500»: «Назад в будущее».

Как пишут дончане, вероятнее всего, это автобус не на городском маршруте, а рабочий – возит сотрудников шахты им. Засядько:

«Mр*зь»: «Наверное, это рабочий, с Засядько? Или городской?»;

«DenChik»: «Служебный шахты Засядько»;

«Hochu domoy»: «Там такие монстры сохранились??»;

«Beauty Q»: «Та еще до войны шахтеров с Засядько на таких возили, редко можно было увидеть новые зеленые автобусы (забыл марку)».

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!