Интересно, где они его откопали: В Донецке ездит автобус-гармошка (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке по улицам ездит автобус-гармошка. Фото сочлененного автобуса большой вместимости опубликовали в соцсетях очевидец «Hochu domoy».
Пользователи соцсетей активно обсуждают фото:
- Денис: «Скоро и "Лиазы" расконсервируют»;
- «Яблонька»: «Вау»;
- «Пэт Люра»: «Интересно, где они его откопали, в музее?»;
- «ff500»: «Назад в будущее».
Как пишут дончане, вероятнее всего, это автобус не на городском маршруте, а рабочий – возит сотрудников шахты им. Засядько:
- «Mр*зь»: «Наверное, это рабочий, с Засядько? Или городской?»;
- «DenChik»: «Служебный шахты Засядько»;
- «Hochu domoy»: «Там такие монстры сохранились??»;
- «Beauty Q»: «Та еще до войны шахтеров с Засядько на таких возили, редко можно было увидеть новые зеленые автобусы (забыл марку)».
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