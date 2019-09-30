Нашли по кровавым следам: На Донетчине мужчина хотел совершить суицид

В Славянске (Донецкая обл.) 29 сентября мужчина хотел совершить суицид. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщает пресс-служба батальона патрульной полиции Краматорска и Славянска.

Сообщается, что в воскресенье правоохранителям поступил звонок от женщины, которая сообщила, что ее муж хочет совершить самоубийство, вскрыл себе вены и скрылся.

«Экипаж полицейских прибыл на улицу Комара и обнаружил там заявительницу. Она добавила, что мужчина был нетрезв, и указала направление его движения. Гражданина нашли буквально по кровавым следам неподалеку. Патрульным все время он говорил, что не хочет жить из-за тяжелой судьбы. Действительно, мужчина имел признаки опьянения, был взволнован и уже во время общения начал терять сознание», – рассказали в полиции.

До приезда медиков патрульные оказали пострадавшему домедицинскую помощь, перевязали порезы и привели в чувство. После – передали врачам и сопроводили «скорую» в больницу.

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