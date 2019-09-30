На КПВВ «Новотроицкое» побывали иностранные делегаты (Фото)

Чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германия в Украине Анка Фельдгузен и генеральный консул Германии в Донецке с временным офисом в Днепре Штефан Кайль в рамках визита ознакомились с ситуацией в районе операции Объединенных сил, в частности – с потребностями и рисками людей, пересекающих контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе.

О функционировании КПВВ «Новотроицкое» иностранным делегатам рассказал начальник штаба Донецкого пограничного отряда подполковник Сергей Лозинский.

Он также рассказал о тонкостях службы пограничников из состава Объединенных сил в пределах гуманитарных дорожных коридоров, подчеркнув, что основной задачей для военнослужащих остается сохранение здоровья и жизни гражданского населения при пересечении линии разграничения.

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