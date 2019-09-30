В Северодонецке открыли Исламский культурный центр

В воскресенье, 29 сентября, в Северодонецке (Луганская обл.) состоялось торжественное открытие Исламского культурного центра и мечети «Бисмилля». Об этом сегодня, 30 сентября, сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

«Этот духовный центр стал первым, открытым на востоке страны после оккупации части ее территории. На оккупированных захватчиками землях остались два крупных исламских центра - в Донецке и Луганске, и десятки мечетей, которые были объединены в сеть Духовного управления мусульман Украины «Умма». Сейчас они прекратили работу, помещения захвачены. Сотни мусульман вместе с семьями вынуждены были переехать в другие регионы Украины. С открытием центра мусульмане региона и Украины смогут исповедовать собственную религию, заниматься культурно-просветительской и социальной работой», – отметили в пресс-службе.

Также сообщается, что в мечети Исламского культурного центра Северодонецка смогут одновременно молиться более сотни верующих. Кроме того, для них будут действовать библиотека и учебные классы.

Кроме религиозной деятельности и совершения ритуалов исламского культа, в центре будут преподавать арабский, читать лекции по исламской культуре для всех желающих, заниматься социальной работой, будет иметь «штаб-квартиру» уже давно действующий центр военных капелланов и волонтеров.

Северодонецка мусульманская религиозная община «Бисмилля» расположена в Северодонецке по адресу пр. Гвардейский, 10A.

В открытии Центра приняла участие заместитель председателя облгосадминистрации Екатерина Безгинская.

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