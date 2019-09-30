На Донетчине несколько населенных пунктов на трое суток остались без воды

Сегодня, 30 сентября, начались плановые ремонтные работы на магистральном водоводе Второго донецкого водопровода. На период работ – трое суток – будет прекращена подача воды в несколько населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба Коммунального предприятия «Компания "Вода Донбасса"».

«С 8:00 30 сентября будут проводиться плановые ремонтные работы на магистральном водоводе Второго донецкого водопровода диаметром 1400 мм на участке от второго до третьего подъема. На период выполнения ремонтных работ – трое суток, будет прекращена подача воды городу Константиновка, поселку городского типа Новгородское, селам: Иванополье, Плещеевка, Нелеповка, Яблуновка, Алексанро-Калиново, Катериновка, Петровка, Степовое. Городу Дружковка подача воды будет сокращена на 50%», – сказано в сообщении.

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