В «ДНР»: В нежилой квартире в Енакиево едва не сгорели трое маленьких детей

В неподконтрольном украинским властям Енакиево (Донецкая обл.) произошел пожар, во время которого едва не погибли трое маленьких детей. Об этом сегодня, 30 сентбяря, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

Как утверждают в «ДНР», 29 сентября произошел пожар в нежилой квартире на 3-м этаже 4-этажного дома по ул. Нахимова в Енакиево. «Спасатели ГПСО г. Енакиево спасли 3 детей: мальчик 2018 года рождения, эвакуирован по автолестнице; девочка 2011 года рождения, эвакуирована по выдвижной лестнице; мальчик 2014 года рождения, эвакуирован по выдвижной лестнице. Причина пожара устанавливается», – уверяют в «ДНР».

Там добавляют, что к тушению пожара привлекались «4 единицы техники и 15 человек личного состава».

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!