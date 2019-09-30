Минная безопасность в Азовском море: Украинские военные обсудили проблему с коллегами из стран НАТО

Представители Военно-морских сил (ВМС) Украины провели встречу с иностранными специалистами пяти стран-участниц НАТО, на которой обсудили тему противоминной безопасности в Черном и Азовском морях. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС) в Facebook.

Встреча проходила в рамках семинара в Бердянске, на котором украинские специалисты ознакомили иностранных военных с нашими методами подготовки водолазов и проведением подводного разминирования.

«Проблема минной безопасности сейчас очень актуальна в Азовском море. Организовали семинар и пригласили представителей из Великобритании, Польши, Латвии, Литвы и Германии с целью получить от них советы, как нам надо изменить руководящие документы по организации проведению работ по поиску и идентификации и разминированию взрывоопасных предметов, а также обеспечение подразделений поиска взрывоопасных предметов», – рассказал соруководитель семинара по противоминной безопасности Алексей Нестеров.

Он добавил, что в Одессе на днях начали подготовку первой группы на базе водолазной школы. Это первый набор, который будет учиться для нужд ВМС по международным программам.

Также подготовку по стандартам НАТО пройдут водолазные специалисты Государственной пограничной службы и МВД Украины, привлеченные в состав ООС.

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