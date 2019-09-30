Ситуация с «Центрэнерго»: Кто обесценивает государственные активы (Видео)

Прибыльное предприятие «Центрэнерго» превратилось в убыточное, суд возобновил процедуру его банкротства, сообщает телеканал «Украина».

При этом компания растратила миллион гривен за несколько месяцев, а также нанесла ущерб на миллиарды гривен. Кто обесценивает государственные активы? Почему латать дыры должны налогоплательщики из собственного кармана?

«Центрэнерго» – одна из крупнейших энергогенерирующих компаний Украины. В минувшем году – даже прибыльная, приносила в госбюджет миллионы. Но полгода назад что-то пошло не так.

«Предприятие наростило убыток почти 2 млрд грн. Это у каждого из украинцев достанут из кармана около 60 грн. Вроде бы и украинец не почувствует, зато себе 2 млрд можно заработать», – рассказывает президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец.

Кто же на нас зарабатывает? С июня исполняющим обязанности гендиректора «Центрэнерго» стал Владимир Потапенко. Журналисты телеканала неоднократно отправляли запросы на интервью, но ответа так и не получили. С похожей ситуацией столкнулись и другие редакции, а журналист Андрей Вышинский публично пожаловался на пресс-секретаря «Центрэнерго»: «На сайте указано, что компания открыта для журналистов и всех интересующихся, но это не так. Егорова до сих пор не ответила на запрос редакции 368.media от 2 сентября».

Почему Потапенко прячется от журналистов? Что скрывает?

«Потапенко управляется Уваровым, а через Уварова уже осуществляется связь с Коломойским», – говорит председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Журналист «Цензора» Юрий Бутусов спрашивал и напрямую у Коломойского его ли люди зашли в «Центрэнерго»: «Говорят, сейчас в "Центрэнерго" ваши люди зашли?». На что получил ответ: «Не мои люди, а профессиональные и понятные нам люди, директор Потапенко».

Правда, для энергетических экспертов Потапенко – не такая уж и понятная фигура. Как только он возглавил «Центрэнерго», предприятие неожиданно начало сокращать сотрудничество с государственными шахтами.

«В мае – июне прошли масштабные акции протеста, и, в том числе, шахтеров со Львовщины из-за того, что "Центрэнерго" не забирал уголь с государственных шахт. Такое поведение, такое отношение Коломойского и его окружения и менеджмента "Центрэнерго", которое ему прислуживает, приводит к полному уничтожению государственных шахт», – говорит председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Вместо этого «Центрэнерго» начало закупать уголь у частной карманной фирмы «Нафта Форс» группы «Приват». Та уголь возит из России по значительно более высоким ценам, чем в Украине – тонна за 2 700 грн. Ну и пусть – ведь госпредприятие произведенную из более дорого угля электроэнергию может продать бизнесу за большие деньги и заработать на этом. Но как бы не так. Дорогой «свет» за копейки получили только ферросплавные заводы той же группы «Приват».

«Фактически, речь идет о коррупции. То есть у нас сейчас в государстве, можно сказать, что только для одного человека завершилась эпоха бедности – это господин Коломойский», – говорит экономический эксперт Борис Кушнирук.

В Украине уже начались акции протеста.

«Это неправильно, когда из государственного бюджета человеку, который является олигархом, возмещают, так сказать, за наш счет», – говорит участница акции протеста Анна Золотарь.

Спасти ситуацию могут правоохранители, если подтвердят, что схема преступная и заставят ее авторов возместить государству ущерб. Нардеп Михаил Бондарь уже обратился в НАБУ.

«Подозрение в том, что фирмы группы "Приват", которые принадлежат Игорю Коломойскому, как раз в этом заинтересованы. Держать подконтрольным "Центрэнерго", затем позднее, обесценив его, выкупить и иметь возможность поставлять на свои заводы дешевую электроэнергию», – говорит народный депутат Бондарь.

Журналисты телеканала хотели узнать позицию НАБУ, но там пока не готовы говорить. Обещали встретиться с журналистами позднее. Один из вопросов к антикоррупционерам – прокомментировать заявление экс-главы Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭКУ) Дмитрия Вовка: «Бездействием НАБУ и САП по деяниям Коломойского никого не удивить – многолетний налоговый долг Укрнафты (читай, долг перед бюджетом) в размере уже 15,8 млрд грн на август 2019 года, вызванный вымыванием средств на связанные с Коломойским компании "Рога и копыта", уже четвертый год пылится в НАБУ и САП».

Тем временем стоимость «Центрэнерго», которое должны были выставить на приватизацию, стремительно падает.

«Сначала, мы помним, что цена "Центрэнерго" составляла более 400 млн долл., потом ее понизили до 250 млн долл. Я думаю, после таких действий она вообще может стоить 0,01 млн долл., условно скажет так. Поэтому потом, когда приватизация все-таки будет объявлена, то компанию фактически купят, условно говоря, за долги. То есть за копейку. Одну. За одну гривну», – говорит член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

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