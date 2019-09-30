Донетчина: Куда приедет мобильный сервисный центр МВД в октябре (График)

В Донецкой области со 2 по 24 октября состоятся выездные приемы передвижного мобильного сервисного центра Министерства внутренних дел (МВД) Украины. Соответствующий график был размещен сегодня, 30 сентября, на сайте Главного сервисного центра МВД Украины.

Мобильные сервисные центры МВД – это передвижные сервисные центры, работающие по графику в отдаленных населенных пунктах, где нет стационарных сервисных центров МВД.

Услуги МСЦ МВД:

регистрация и перерегистрация транспортных средств;

замена водительского удостоверения;

выдача международного водительского удостоверения;

прием запросов на получение справок об отсутствии судимостей.

График:

2 октября – Лиман (до переименования – Красный Лиман), ул. Независимости, 46;

3 октября – Дружковка, ул. Машиностроителей, 64;

9 октября – Мангуш, пр-т Мира, 72;

10 октября – Никольское (до переименования – Володарское), ул. Свободы, 87;

11 октября – Угледар, ул. 30-летия Победы, 16;

16 октября – Авдеевка, ул. Молодежная, 5;

17 октября – Александровка, ул. Советской Конституции, 27;

18 октября – Великая Новоселка, ул. Пушкина, 24;

23 и 24 октября – Торецк (до переименования – Дзержинск), ул. Героев Труда, 3.

Режим работы центров «на колесах» – с 10:00-11:00 до 16:00.

Контактный телефон регионального сервисного центра МВД в Донецкой области – (0629) 40-41-40.

Напомним, на территории сервисного центра МВД в Бахмуте (до переименования – Артемовск) открыли площадку ретро-авто и уголок отдыха для клиентов.

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