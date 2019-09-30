В прифронтовом Опытном продолжают восстанавливать дома мирных жителей (Фото)

В прифронтовом поселке Опытное, который находятся рядом с Донецким аэропортом, продолжают ремонтировать и восстанавливать жилье мирных жителей, разрушенное боевыми действиями. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщается на странице в Facebook гуманитарной миссии «Пролиска – Авдеевка».

«Продолжаем радовать новостями из поселка Опытное, Ясиноватского района, где впервые за время конфликта, идут ремонтно-восстановительные работы. На сегодня в поселке проживают 38 мирных жителей. Донецкой областной государственной администрацией были предоставлены кровельные материалы для 13 домовладений», – говорится в сообщении.

А работы по восстановлению 2 кровель для одиноких пожилых людей, проживающих в поселке, были оплачены волонтерами. Также волонтеры оказали адресную помощь в закупке и замене 10 окон и 2 дверей для девяти семей, проживающих в поселке. «"Наконец-то нас заметили" – с благодарностью высказываются местные жители», – отметили в Миссии.

Напомним, восстановительные работы удалось начать после того, как гуманитарная миссия «Пролиска» получила двусторонние письменные гарантии о начале режима прекращения огня.

Как сообщалось ранее, восстановительные работы в поселке Опытное, а также Пески, проводятся впервые за все время вооруженного конфликта.

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