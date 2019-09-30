Ремонт Сватовского моста: Начат монтаж карнизных блоков (Фото)

В Луганской области на мосту в Сватово через реку Красная начался монтаж карнизных блоков. Об этом сообщил начальник отдела качества и технического контроля и новых технологий Службы автомобильных дорог в Луганской области Виктор Цыганский, сегодня, 30 сентября, передает пресс-служба организации.

По его словам, строители приступили к монтажу карнизных блоков в конце прошлой недели. Сейчас на объект завезли 40 из необходимых 202 карнизных блоков. На этой неделе довезут дополнительные блоки. Работы ведутся ежедневно, без выходных.

Цыганский отметил, что карнизные блоки используются для облицовки моста с торцевой части. Сложность их монтажа заключается в том, что такой блок весит 170 кг, а его укладка требует миллиметровой точности. Фактически, речь идет об обустройстве тротуарной части, потому что на карниз «завязан» бортовой камень и ограждение.

«Сейчас на Сватовском мосту ведется монтаж карнизных блоков. Блоки поставляются в готовом виде, но проведение таких работ требует достаточной квалификации и соответствующих навыков у строителей. Подрядчик обещает увеличить количество рабочих, чтобы за несколько дней завершить их монтаж. На очереди – монтаж тротуарных блоков и бетонирование тротуаров», – рассказал начальник отдела качества и технического контроля и новых технологий.

Также на мосту будет установлено перильное и барьерное ограждение. После этого, на устроенную бетонную монолитную плиту будет положено несколько слоев асфальтобетонного покрытия.

Как сообщалось ранее, работы по восстановлению Сватовского моста планируется завершить до 15 октября. Расчетный срок эксплуатации нового моста – не менее 100 лет.

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