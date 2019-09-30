Не собираюсь сдаваться: История жителя Луганщины, потерявшего ногу из-за взрыва мины (Фото)

Житель поселка Трехизбенка (Новоайдарский р-н, Луганская обл.) Виталий Фролов потерял ногу, подорвавшись на мине, но старается жить обычной жизнью. Об этом сегодня, 30 сентября, рассказали в пресс-службе представительства Международного комитета Красного Креста (МККК).

Так, летом 2018 года машина Виталия взорвалась после наезда на мину. К счастью, рядом был его 20-летний сын, который и предоставил отцу первую помощь. «В результате этого несчастного случая Виталий потерял ногу. Ожидая протезирования и реабилитации, мужчина продолжает заниматься спортом, водить машину и даже выполнять сложную работу по хозяйству, а именно колоть дрова. Большой радостью для Виталия и его жены является их младший сын Даниил», – говорится в сообщении.

Как отмечают в МККК, несмотря на трудности, с которыми сталкиваются семьи в зоне конфликта, Виталий помогает семилетнему Данилу расти в радости и заботе – он играет с сыном в игры и помогает выполнять домашние задания. «Я не собираюсь сдаваться. Верю, что смогу пройти реабилитацию и буду жить полноценно», – говорит Виталий Фролов.

Как сообщалось ранее, по данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ), за период вооруженного конфликта на Донбассе от мин и взрывоопасных остатков войны (ВОВ) погибли по меньшей мере 977 гражданских лиц и 1 528 – получили ранения.

Напомним, Министерство обороны Украины разработало интерактивную карту территорий, загрязненных минами и взрывоопасными предметами. Сейчас она работает в тестовом режиме.

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