Смертельное ДТП в Краматорске: Женщина попала под колеса грузовика (Видео)

Сегодня, 30 сентября, в центре Краматорска (Донецкая обл.) произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) – водитель грузовика сбил пенсионерку.

Трагедия произошла утром на перекрестке улицы Надежды Курченко и бульвара Краматорского. По словам краматорчанки Натальи Коптевой, водитель грузовика выезжал со стоянки и именно тогда ему под колеса попала пожилая женщина. «Он ее не увидел, как она стояла сзади. Получается, она упала, он даже не понял, что он по ней проехал. Тут тоже до пешеходного – все зебры страшные эти пешеходные, но 5 метров пройти можно было, в самом деле, до зебры», – сказала она.

По словам очевидцев, потерпевшая переходила дорогу в неустановленном месте. И густые кроны каштанов мешали водителю увидеть ее. Сам мужчина рассказывать что-то отказался.

Местные жители уверены, что зебра, которая находится через несколько метров, могла бы спасти женщину. Но все же жалуются, что и там иногда бывает опасно, потому что не все водители пропускают пешеходов. «В школу, в больницу, на рынок, в магазин, детский сад, я постоянно тут хожу. Я по 10 раз на день тут хожу и не тормозят. То есть мне, чтобы машина затормозила, мне надо не просто сделать шаг на дорогу с бордюра, мне надо туда выскочить», – говорит краматорчанка Надежда Сало.

Был ли водитель трезв, выяснит экспертиза. Тем временем следователи составили схему ДТП и изучают все обстоятельства. «В случае, если по результатам предварительного расследования станет ясно, что виноват водитель, то за совершенное правонарушение ему грозит до 8 лет лишения свободы», – сообщила пресс-офицер Краматорского отдела полиции Валерия Осипец.

Источник: ТК «Донбасс»

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