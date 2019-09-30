Ситуация в пунктах пропуска днем 30 сентября

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 30 сентября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Макс: «12:51. Майорск в Украину. Стоим в льготе уже 3 часа»;

Natia: «12:51. Большая льготная?»;

Макс: «12:53. Вроде бы нет. Но. Подъезжают. С детьми до года вперед»;

Андрей: «13:03. Майорск на въезд, несмотря на понедельник, много».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Нина: «10:36. "Каргилл" в сторону Украины. Машин 50»;

«Chegevarov»: «12:29. На "Каргилле" в Украину 37 общая и 5 инвалидная очередь. Пеших нет».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Андрей: «11:07. Еленовка в Украину: 20 авто»;

Андрей: «11:28. Еленовка в Украину – никого»;

Олег: «11:53. Еленовка в Украину – 10 машин. Украина в Еленовку – 5 машин».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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