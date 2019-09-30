На Луганщине пограничники применили оружие из-за нарушителя границы с России

На Луганщине на границе с РФ, пограничники, которые выполняют задачи в районе проведения операции объединения сил, с применением оружия пресекли попытку нарушения границы. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

В частности, вчера вечером пограничный наряд от отдела пограничной службы «Троицкое», который нес службу в районе населенного пункта Демино-Александровка (Луганская обл.), с помощью тепловизора обнаружил движение двух автомобилей.

К вероятному месту правонарушения была выслана группа реагирования и выставлены дополнительные пограничные наряды по прикрытию участка границы с РФ, начаты поисковые мероприятия, в результате которых пограничники заметили два транспортных средства с выключенными фарами, которые двигались в сторону границы.

На законные требования об остановке водители автомобилей их проигнорировали и осуществили опасный маневр в направлении пограничного наряда, чем создали явную угрозу жизни и здоровью военнослужащим, в результате чего пограничниками было применено стрелковое оружие. Однако это не остановило правонарушителей.

Далее, во время проведения дальнейших поисковых мероприятий, в лесополосе вблизи границы был обнаружен поврежденный автомобиль марки ВАЗ-21236 «Нива Шевроле» с номерами украинской регистрации, без водителя. Вблизи автомобиля была найдена заброшенная партия товаров народного потребления, а именно коробки с консервами рыбными производства Республика Армения.

В настоящее время продолжаются поисковые мероприятия по установлению лиц, причастных к противоправной деятельности на участке ответственности Луганского отряда.

Также в установленном порядке была проинформирована Национальная полиция в Луганской области и направлено уведомление в прокуратуру города Старобельск об уголовном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 342 УК «Сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему при исполнении этими лицами возложенных на них обязанностей по охране общественного порядка».

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