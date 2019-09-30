Украинский бот-юрист поможет клиентам

Стартап Legal Nodes, который предложил автоматизировать «неюридическую» часть работы юриста, стал победителем конкурса инновационных идей на Львов IT Arena. Суть проекта – онлайн платформа, где клиента по вопросам заполнения бланков, оформления документов вместо менеджера консультирует бот. Он задает вопросы и формирует чек-лист, а дальше автоматически подтягивает релевантных этим клиентам провайдеров юридических услуг. Как следствие – вся процедура проходит быстрее, удобнее и стоит дешевле.

«Наше решение позволяет расширить доступ к юридическим фирмам, которые занимаются технической поддержкой. LeNA (сокращенно Legal Nodes Assistant) – чат-робот, который проводит легальную проверку бизнесов компаний, а потом сопоставляет клиентов с юридическими поставщиками», – рассказали разработчики.

Кроме признания, молодые люди получили 10 тыс. долларов.

Startup Competition – самая масштабная в Украине битва стартапов и презентация актуальных разработок. К участию в конкурсе были приглашены команды с инновационными проектами, которые были основаны не более 2 лет назад и имеют хотя бы демо-версию своего продукта. Из 150 заявок на первом этапе были отобраны 45, но в финал конкурса прошли только 10 стартапов, которые и боролись за звание победителя.

Директор по инновациям ДТЭК Эмануэле Вольпе, который был одним из 10 членов международного жюри Startup Competition на IT Arena 2019, отметил, что для бизнеса очень полезно принимать участие в подобных конкурсах новейших разработок. «Наша компания часто занимается поиском партнеров для внедрения инноваций, изучает и сотрудничает с разными командами, авторами стартапов, ведь нововведения важны для нас и для мира, который непрерывно развивается», – отметил он.

IT Arena во Львове прошла уже шестой год подряд. В этом году конференция собрала около 4 000 участников из 20 стран мира. Событие объединяет программистов, дизайнеров, топ-менеджеров, разработчиков, бизнес-аналитиков, предпринимателей и стартаперов для обмена опытом и обсуждения мировых ІТ-трендов. Темой 2019 года стала «Человечность в технологиях».

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