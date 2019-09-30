Отставка Волкера: Эксперт рассказал, что это означает для Украины и Донбасса

Отставка Курта Волкера с должности спецпредставителя США по вопросам Украины может иметь негативные последствия для Украины. Ситуация будет еще хуже, если на место спецпредставителя никого не назначат. Такое мнение высказал политолог Олег Лесный, передает «Слово і Діло».

«Отставка – нормальная реакция любого американского чиновника на негативную или непонятную ситуацию», – убежден политолог.

Лисный предположил, что в случае процедуры импичмента и опроса подозреваемых или заинтересованных лиц у Волкера развязаны руки. «Как вариант, он может дать показания против Трампа», – отметил эксперт.

Политолог уточнил, что Волкер – представитель «ястребов» в команде Трампа, которых остается все меньше. Он обратил внимание, что остаются только те, кто поддерживает политику Трампа.

По его мнению, для Украины отставка Волкера может иметь негативные последствия. «Волкер четко артикулировал проблемы: Крым аннексировала РФ, на Донбассе война, а не гражданский конфликт, агрессор – Россия. Если предположить, что "ястреба" заменят "голубем", каким бы ни была его фамилия, риторика может измениться не в нашу пользу. Трамп уже делает реверансы, мол, договаривайтесь сами, не стоит с [Владимиром] Путиным ссориться», – прокомментировал Олег Лисный.

По словам политолога, отставка Волкера – предвестник того, что отношение США к ситуации в Украине может измениться.

Эксперт выразил опасения по поводу того, что на место Волкера могут никого не назначить. «В таком случае США поставят крест на Украине. Хотелось бы верить, что до этого не дойдет, и проблемы Украины не снимут с повестки дня», – акцентировал Олег Лисный.

В итоге политолог предположил, что вместо Волкера могут назначить представителя с более мягкой позицией в отношении России.

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