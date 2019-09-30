Интернет-аферисты: Двое жителей Донетчины потеряли свои деньги

На Донетчине за минувшие выходные двое жителей пострадали от рук интернет-продавцов. Жительница Покровска (до переименования – Красноармейск) перевела незнакомке 5 тыс. грн, надеясь на то, что совсем скоро получит новенькую шубу. А житель Ясиноватского района сделал предоплату за заказанную на сайте печь, однако обещанного заказа так и не дождался. Правоохранители разыскивают мошенников. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Так, в полицию обратилась 41-летняя женщина, которая пожаловалась на то, что незнакомец под предлогом продажи шубы, присвоил ее деньги. Выяснилось, что потерпевшая нашла на сайте объявление, в котором женщина-продавец предлагала шубу с немалой скидкой. Покровчанке понравилось фото и цена изделия и она сделала заказ, перечислив на счет продавца 5 тыс. грн. Когда все сроки получения обещанной посылки истекли, женщина попыталась связаться с незнакомкой чтобы узнать о судьбе своего заказа, однако последняя вместе со своим объявлением «исчезла».

Почти аналогичный случай произошел с жителем Новобахмутовки (Ясиноватский р-н). Так, 59-летний мужчина отправил 400 грн в качестве предоплаты за электрическую плитку неизвестному и остался ни с чем. В полиции потерпевший рассказал, что воспользовался для покупки электроприбора объявлением одного из интернет-сайтов.

«По обоим случаям возбуждены уголовные производства по ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает для правонарушителей ограничение свободы сроком до 3-х лет», – говорится в сообщении.

Полицейские в очередной раз призывают граждан быть осмотрительными при совершении покупок через интернет и рассчитываться за заказ только при их получении.

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