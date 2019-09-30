В «Л-ДНР» задерживают частных предпринимателей и требуют у родственников выкуп

На неподконтрольных украинским властям территориях Луганской и Донецкой областей «администрации республик» усиливают давление на предпринимателей. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях усиливают давление на местных частных предпринимателей, которые якобы проявляют недостаточную лояльность к оккупационной власти и избегают участия по предоставлению т.н. "волонтерской помощи" подразделениям соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) Армейского корпуса Вооруженных сил Российской Федерации», – говорится в сообщении.

В частности, согласно данным ГУР, оперативными группами «республиканских управлений по борьбе с преступностью МВД» начато проведение рейдов по проверке предприятий, специализирующихся на производстве и продаже ювелирных изделий.

«При этом, указанными т.н. "правоохранителями" уже задержан ряд предпринимателей, за освобождение которых у родственников требуется "выкуп" и дополнительные выплаты за предоставление возможности продолжить ювелирный бизнес», – отметили в Минобороны.

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