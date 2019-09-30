Четвероногий психолог: На Донетчине Банана учится помогать спасателям в кризисных ситуациях (Фото)

На Донетчине новый член команды спасателей Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Донецкой области испанская водяная собака Банана проходит подготовку в важнейшем деле – помогать спасателям справляться со стрессом и нагрузкой. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что пушистой помощнице – 5 месяцев, и она уже заслужила большое уважение. «Она мягкая и сообразительная, чувствует настроение и эмоции своих посетителей, умеет налаживать контакт и быстро осваивает новые навыки», – говорится в сообщении.

Сейчас Банана готовится к экзамену, но сдавать его будет не раньше, чем ей исполнится год. «Сегодня она еще социализируется на примере своего учителя – сертифицированной собаки-психолога Элли», – уточнили в пресс-службе.

Следует отметить, что пет-терапия одна из самых популярных средств терапии в психологии. «Элли и Банана искренне пытаются помочь в этом деле своим наставникам», – добавили в ГСЧС.

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