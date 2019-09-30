Несмотря на похолодание: В Мариуполе ни на одном пляже нет чистой морской воды

В Мариуполе (Донецкая обл.) несмотря на похолодание, состояние морской воды ухудшается. Во всех пробах морской воды обнаружена кишечная палочка. Об этом свидетельствуют результаты мониторинговых исследований проб морской воды по микробиологическим показателям, отобранных 23 сентября в рамках городских пляжей, сообщает сегодня, 20 сентября, пресс-служба горсовета со ссылкой на Мариупольский городской Филиал ГУ «Донецкий областной лабораторный центр МЗ Украины».

В частности, холерный вибрион и патогенная флора не обнаружены. Показатели вирусного загрязнения морской воды не установлены.

В то же время, во всех пробах морской воды индекс ЛКП (лактозопозитивные кишечные палочки) значительно превышал нормативный показатель.

Наибольшее загрязнение по индексу ЛКП обнаружено в контрольных точках отбора на пляже Приморского района возле кафе «Rafale» и на пляже Левобережного района в районе улицы Виноградной, 140. Показатель индекса ЛКП в этих точках отбора составил 2,4 млн на 1 дм куб, при норме не более 5 тыс. на 1 дм куб.

В контрольной точке отбора на пляже Приморского района у судоремонтного завода индекс ЛКП составил 240 тыс. на 1 дм куб. В контрольной точке отбора на пляже Левобережного района в районе водной станции «Уголок» индекс ЛКП составил 70 тыс. на 1 дм куб.

Также, в контрольной точке отбора на пляже Приморского района возле гостиницы «Турист» индекс ЛКП составил 13 тыс. на 1 дм куб.

«Несмотря на осеннюю прохладу, морская вода еще достаточно теплая (16-170 градусов С). Надеемся, что сезонная очистка морской воды пройдет удачно и следующим летом море встретит нас чистой и прозрачной водой», – говорится в сообщении.

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