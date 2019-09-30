В Украине изменят систему привязки соцвыплат к прожиточному минимуму

В Украине Министерство социальной политики планирует измененить систему привязки социальных выплат к прожиточному минимуму. Разработан соответствующий законопроект. Об этом сегодня, 30 сентября, заявила министр социальной политики Юлия Соколовская в рамках обсуждения проекта Госбюджета на 2020 год во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, передает «Укринформ».

«Мы уже подготовили с Министерством законопроект о внесении изменений в 100+ выплат, которые привязаны к прожиточному минимуму. С нашим прожиточным минимумом связаны больше сотни выплат. Мы посмотрели подробнее – туда привязаны не только зарплаты, штрафы, пеня, а также плата за лицензию, зарплаты судей-прокуроров... и мы искренне считаем, что эту ситуацию надо изменить: что прожиточный минимум действительно должен выполнять задачи прожиточного минимума и гарантий людям, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, нуждаются в государственной помощи... Этот законопроект мы уже подготовили и до первого октября договорились, что бюджетному комитету и комитета по вопросам соцполитики также предоставим соответствующий законопроект», – пояснила Соколовская.

Она также обратила внимание на то, что профильное министерство планирует увеличивать прожиточный минимум малообеспеченным семьям.

«Что касается прожиточного минимума как величины, которая поможет преодолеть бедность, мы хотим, чтобы эта величина была основой для программы по малообеспеченности, и в рамках этой программы увеличивать прожиточный минимум тем семьям, которые попадают в эту программу. Также прожиточный минимум станет категорией, которая будет соответствовать уровню пенсий, как это заложено в нашей Конституции», – отметила Юлия Соколовская.

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